Таким образом солдаты пытаются сдержать наступление российских военных в регионе СВО.

ВСУ взорвали дамбу на севере Бахмута: вода заливает территорию. Об этом рассказали местные журналисты и СМИ. Специалисты пояснили, что речь идет об акватории Северного ставка. Это пруд, который был создан в северной части города Артемовска (украинское название - Бахмут) во время строительством киевским режимом Северодонецкой железной дороги.

Источник сообщает, что на фоне успехов наших бойцов в Ягодном, ВСУ взорвали дамбу на Северном. ТГ-канал "Два майора"

В посте Telegram-канала отмечается, что в настоящее время вода из Северного ставка ушла и заливает Ступки и нижние улицы города. СМИ отмечают, что российские бойцы создают угрозу окружения Бахмута, однако солдаты ВСУ пытаются оказать противникам ожесточенное сопротивление, несмотря на большие потери личного состава и техники. Напомним, что представители ЧВК "Вагнер" днем 25 февраля смогли взять под свой контроль территорию населенного пункта Берховка, которая располагается в двух километрах от Ягодного. В свою очередь оно примыкает к северо-западным окраинам Артемовска.

Командир взвода группы "Вагнер": от передовой до центра Артемовска осталось 1740 метров.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье