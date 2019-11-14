СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Специалисты установили виновных.

В СК России назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году, унесшей жизни 50 человек. В ведомстве считают, что самолет упал из-за недостаточной подготовки пилота. Ошибку совершил Рустем Салихов, а также второй пилот судна Виктор Гуцул. Они не были готовы к внештатной ситуации. В результате скончались не только пассажиры лайнера, но и сам экипаж.

Первого сотрудника допустили до полетов из-за фальсификации документов. Замглавы директора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов в 2009 году направил недостоверные сведения об опыте и стаже Салихова. По причине халатности региональный глава Росавиации по региону Шавкат Умаров не изучил подлинность бумаг. На самом деле пилот не имел даже базовых знаний. Его подготовку сочли недостаточной. Обучением должен был заниматься шеф-пилот Виктор Фомин. Однако это не смутило руководство направить Салихова на получение статуса командира воздушного судна.

В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе прокомментировал эксперты

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шереметьево благополучно сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Boeing