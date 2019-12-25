СК завершил расследование дела о мошенничестве при реставрации БДТ в Петербурге

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В среду, 11 ноября, стало известно, что в Петербурге завершили расследование дела о мошенничестве при реставрации БДТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

Напомним, что расследование уголовного дела ведется в отношении бывшего управляющего АО "БалтСтрой". Он обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что он с 2011 по 2014 год заключил несколько государственных контрактов на реставрацию и реконструкцию БДТ. После управляющий АО "БалтСтрой" отдал заказчику заведомо ложную документацию.

Согласно следственному заключению, в результате своих действий обвиняемый похитил из бюджета РФ денежные средства в общей сумме около 6,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению ГСУ СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Фото:Piter.TV