Спектакль "Прощание в июне"

Спектакль покажут 8 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Времена меняются, а молодые остаются молодыми. Герои постановки любят, переживают расставание, воюют с несправедливостью, ссорятся, ругаются, горячо мирятся, как и 100 лет назад. Персонажи понятны любому молодому поколению. В ролях будут студенты четвертого курса Российского государственного института сценических искусств. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке (Юлия Кудряшова-Белокрыс)