Спектакль "Прощание в июне"

Времена меняются, а молодые остаются молодыми. Герои постановки любят, переживают расставание, воюют с несправедливостью, ссорятся, ругаются, горячо мирятся, как и 100 лет назад.
Персонажи понятны любому молодому поколению. В ролях будут студенты четвертого курса Российского государственного института сценических искусств.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке (Юлия Кудряшова-Белокрыс)
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