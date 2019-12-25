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Спектакль "Прощание в июне"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Прощание в июне"

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Спектакль покажут 8 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 18:00. Для зрителей старше 16 лет.

Времена меняются, а молодые остаются молодыми. Герои постановки любят, переживают расставание, воюют с несправедливостью, ссорятся, ругаются, горячо мирятся, как и 100 лет назад.

Персонажи понятны любому молодому поколению. В ролях будут студенты четвертого курса Российского государственного института сценических искусств.  

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке (Юлия Кудряшова-Белокрыс) 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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