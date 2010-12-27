СК завел уголовное дело после жестокого убийства женщины

По предварительной информации, ее убил 12-летний сын

27 октября в Петербурге произошло жестокое убийство женщины. Ей нанесли колото-резаные раны в области жизненно-важных органов, предварительно облив кипятком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Петербургу.

По данным следствия, убийство совершил 12-летний сын погибшей. У него диагностировано умственное расстройство. В квартире также находились его брат-близнец и нетрезвый отец. Семья состоит на учете.

Был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и назначается комплекс экспертиз для установления причины гибели женщины.

Ранее мы сообщали, что в парадной Петербурга женщина дала отпор насильнику.

Фото: Piter.TV