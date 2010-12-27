СК завел уголовное дело после жестокого убийства женщины

27 октября в Петербурге произошло жестокое убийство женщины. Ей нанесли колото-резаные раны в области жизненно-важных органов, предварительно облив кипятком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Петербургу.
По данным следствия, убийство совершил 12-летний сын погибшей. У него диагностировано умственное расстройство. В квартире также находились его брат-близнец и нетрезвый отец. Семья состоит на учете.
Был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и назначается комплекс экспертиз для установления причины гибели женщины.
Ранее мы сообщали, что в парадной Петербурга женщина дала отпор насильнику.
Фото: Piter.TV
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