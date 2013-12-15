СК завел дело на 22-летнюю мать из-за воспитания четырех детей в антисанитарии в Ленобласти

У двоих детей в том числе нет свидетельства о рождении.

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту проживания детей в небезопасных условиях для жизни. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

По предварительным данным, 22-летняя мать четырех детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У двоих детей нет свидетельства о рождении, также женщина не оформила пособия на детей, в то время как она нигде не работает.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В конце октября сотрудники центрального аппарата СК проверяли работу следователей во Всеволожске.

Видео: пресс-служба СК России по Ленобласти