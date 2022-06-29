СК возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, подозреваемого в расстреле мирного жителя

Светлана Петренко рассказала о военном преступлении Виталия Катранича.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении представителя Вооруженных сил России, подозреваемого в расстреле мирного жителя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко на YouTube-канале. Она пояснила, что расследуется военное преступление по части 1 статьи 356 УК РФ(за жестокое обращение с гражданским населением и использовании запрещенных методов ведения боя в вооруженном конфликте). Фигурантом стал старший сержант войсковой части А-1035 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Виталий Катранич.

…Вопреки требованиям Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней, Катранич из автоматического оружия произвел в городе Мариуполе несколько выстрелов в мирного жителя. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Чиновница заметила, что ранее пострадавшего жителя Военнослужащие задержали для проверки документов. Мужчина скончался от полученного ранения. В настоящее время правоохранительными органами приняты меры к этапированию подозреваемого. Следователи нашли и опросили свидетеля трагедии. Также обнаружено тело жертвы. Его руки были зафиксированы сзади строительными хомутами. Взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетического исследования на установление личности.

Украинскому военнослужащему предъявлено обвинение в убийстве мирного жителя.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

