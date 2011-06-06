СК возбудил уголовное дело после убийства жены и сына отставного адмирала Лобанова в Петербурге

Тела были найдены в квартире на улице Бутлерова.

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело после обнаружения тел жены и сына отставного контр-адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова в квартире на улице Бутлерова. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить все детали произошедшего, а также установить лицо, причастное к совершению преступления.

О трагедии стало известно на выходных. Вечером 24 июля в полицию позвонила дочь Лобанова. Она рассказала, что мать и брат не отвечают на звонки. Также в правоохранительные органы поступили и жалобы от соседей на трупный запах.

В этот же вечер сотрудники полиции вскрыли квартиру. В 3-х комнатной квартире с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Ножевые раны у жертв были на шее и животе, а головы разбиты тяжелым предметом. Эксперты определили, что тела пролежали в квартире около недели. Самого Лобанова в квартире не было.

Позже соседи рассказали "Невским Новостям", что не исключают того факта, что убить собственных жену и сына мог сам Лобанов. На вопрос "Есть ли вероятность, что преступление совершил он?" один из соседей ответил достаточно лаконично.

По моему мнению, возможно. сосед погибших

Однако лично узнать информацию о случившемся у Лобанова будет проблематично. Как сообщает "Фонтанка", днём 16 июля недалеко от железнодорожной станции "Ручьи" 86-летнего контр-адмирала насмерть сбила электричка. Очевидец рассказал, что под Пискаревским мостом лежал труп мужчины. Личность удалось установить не сразу. В УТ МВД по Северо-Западу рассказали, что в кармане у погибшего обнаружили только нож.

Председатель правления ТСЖ Елена Попондопуло рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что жена с мужем не поддерживали связь. В квартире женщина проживала с сыном, с которым ежедневно по утрам гуляла в парке. По словам Попондопуло, семья была достаточно спокойной и тихой. Соседи на них никогда не жаловались. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следственный комитет России