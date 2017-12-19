СК назвал возможные причины падения Ан-2 в Нарьян-Маре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. Правоохранители назвали возможные причины падения.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР завело уголовное дело по факту жесткой посадки самолета в аэропорту города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. Следователи нашли в инциденте признаки нарушений правил безопасности, которые повлекли за собой по неосторожности смерть более двух человек.

Сейчас рассматривают три версии крушения самолета. По мнению экспертов, повлиять на трагедию могли неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или техническая неисправность.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя следственного управления. Пресс-служба СКР

Ход расследования этого дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Видео: Пресс-лужба СКР