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СК возбудил дело против банды проростков, избивавших петербуржцев
Сегодня, 17:32
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Rybka123
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СК возбудил дело против банды проростков, избивавших петербуржцев

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Следсвтвенный Комитет Петербурга возбудил уголовное дело против банды подростков, избивавших местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело против злоумышленников сначала возбудило УМВД по Центральному району. Поводом для этого послужили массовые избиения, которые группа подростков учинила 24 августа. В тот день банда несовершеннолетних избила в Таврическом саду школьного учителя, напали на семейную пару на Кирочной улице, покалечили пожилую женщину на остановке, разнесли ларек и громили мусорные баки.

Полиции удалось задержать несколько вандалов, однако все они были отпущены с родителями до рассмотрения дела. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, ведется следствие.

Подробнее в матераиале Piter.TV: Группа подростков весь вечер избивала людей в центре Петербурга. 

Фото: Фонтанка.ру

Теги: банда подросток , следствнный комитет , уголовное дело
Категории: Лента новостей Новости СПб

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