СК возбудил дело против банды проростков, избивавших петербуржцев

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Следсвтвенный Комитет Петербурга возбудил уголовное дело против банды подростков, избивавших местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело против злоумышленников сначала возбудило УМВД по Центральному району. Поводом для этого послужили массовые избиения, которые группа подростков учинила 24 августа. В тот день банда несовершеннолетних избила в Таврическом саду школьного учителя, напали на семейную пару на Кирочной улице, покалечили пожилую женщину на остановке, разнесли ларек и громили мусорные баки.

Полиции удалось задержать несколько вандалов, однако все они были отпущены с родителями до рассмотрения дела. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, ведется следствие.

Подробнее в матераиале Piter.TV: Группа подростков весь вечер избивала людей в центре Петербурга.

Фото: Фонтанка.ру