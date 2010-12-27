Группа подростков весь вечер избивала людей в центре Петербурга

За один вечер на банду злоумышленников в районное отделение полиции поступило 16 заявлений. Правоохранительные органы разводят руками, так как не могут призвать к реальной ответственности несовершеннолетних.

В минувшую пятницу, 24 августа, в центре Санкт-Петербурга несколько человек пострадали от рук организованной группы молодых людей. Пострадавшие рассказали, что дебоширы, напавшие на прохожих, были в возрасте от 17 до 22 лет.

Известно, что первый инцидент произошел в районе 8 часов вечера в Таврическом саду. Неизвестные подошли к компании петербуржцев и сразу же начали вести себя вызывающе: разбрасывать личные вещи, провоцируя на драку, замахивались разбитой об урну бутылкой. Другие уже приступили к избиению. Пострадавшая пояснила, что нападение было настолько молниеносным, что люди даже не успели среагировать, поэтому не сопротивлялись групповому избиению. В результате нападения мужчина получил тяжкие повреждения в виде 2-х переломов челюсти, он был госпитализирован в Александровскую больницу. Также злоумышленники похитили несколько мобильных телефонов. Отмечается, что с нападавшими находились и их дамы в возрасте 14-15 лет, которые молча наблюдали за происходящим.

Следующее нападение произошло спустя короткий промежуток времени в районе Кирочной улицы, около музея Суворова. От рук агрессивных подростков пострадала супружеская пара. Причиной конфликта стали татуировки. Именно из-за них разъяренные люди сломали петербуржцу нос. Девушку трогать не стали.

В 76-ом отделе полиции, куда в этот злополучный вечер направились все потерпевшие, выяснилось, что вандалы в том же районе налетели на ларек и полностью разбили магазин. Также злоумышленники выместили свою злость на пожилой женщине, которая дожидалась транспорт на остановке. После они оставили лежать ее там без сознания. О состоянии пострадавшей не сообщалось.

В общей сложности на группировку вечером 24 августа было написано 16 заявлений. Ночью полицейские задержали двух обидчиков. Один из них был с браслетом на ноге, он должен был держать его под домашним арестом. Второй уже попадал в полицию по аналогичным причинам в третий раз. Оба задержанных оказались несовершеннолетними, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов отпустили их домой с родителями. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Васильевском острове выловили труп мужчины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург