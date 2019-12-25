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СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах через Telegram
Сегодня, 13:12
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СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах через Telegram

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Группа лиц создала сеть Telegram-каналов, в которых агитировала организовывать массовые беспорядки в дни голосования.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Государственную Думу через Telegram-каналы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что группа лиц в составе более десяти человек участников из семи регионов страны создали сеть каналов в мессенджере Telegram, в которых агитировали организовывать массовые беспорядки на территории РФ в дни единого голосования.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

из сообщения СК России

Эксперты определили, что в опубликованных в интернете роликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. СК будет настаивать на аресте всех фигурантов дела. Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают личности всех причастных к содеянному.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в РФ.

Фото: СК России

Теги: выборы в госдуму 2021 года, ск россии, склонение к массовым беспорядкам
Категории: Новости России, Лента новостей,

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