СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах через Telegram

Группа лиц создала сеть Telegram-каналов, в которых агитировала организовывать массовые беспорядки в дни голосования.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Государственную Думу через Telegram-каналы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что группа лиц в составе более десяти человек участников из семи регионов страны создали сеть каналов в мессенджере Telegram, в которых агитировали организовывать массовые беспорядки на территории РФ в дни единого голосования.

В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). из сообщения СК России

Эксперты определили, что в опубликованных в интернете роликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. СК будет настаивать на аресте всех фигурантов дела. Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают личности всех причастных к содеянному.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в РФ.

Фото: СК России