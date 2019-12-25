СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах через Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Государственную Думу через Telegram-каналы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Следователи установили, что группа лиц в составе более десяти человек участников из семи регионов страны создали сеть каналов в мессенджере Telegram, в которых агитировали организовывать массовые беспорядки на территории РФ в дни единого голосования.
В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).
из сообщения СК России
Эксперты определили, что в опубликованных в интернете роликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. СК будет настаивать на аресте всех фигурантов дела. Сообщается, что в настоящее время следователи устанавливают личности всех причастных к содеянному.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в РФ.
Фото: СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все