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СК заинтересовался ДТП с участием машины генконсульства Литвы в Петербурге

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Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на Петроградке.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литвы, в производство СК. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Авария произошла 25 ноября в Петроградском районе. Около 08:50 машина с дипломатическим номерным знаком сбила женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что водитель сбил велосипедиста на Лахтинском проспекте и скрылся.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, александр бастрыкин, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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