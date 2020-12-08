СК заинтересовался ДТП с участием машины генконсульства Литвы в Петербурге

Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на Петроградке.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литвы, в производство СК. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Авария произошла 25 ноября в Петроградском районе. Около 08:50 машина с дипломатическим номерным знаком сбила женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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Видео: Piter.TV