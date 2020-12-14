СК РФ заочно обвинил литовских судей за неправосудный приговор россиянам по делу 1991 года

В январе 1991 года республика ещё входила в СССР.

Следственный комитет России заочно обвинил литовских судей за неправосудный приговор россиянам по делу 1991 года. Речь идёт о задержанных в Литве военнослужащих Юрии Меле и Геннадии Иванове. Их обвинили в преступлениях против литовского государства, якобы совершённых в 1991 году. Об этом пишет 360 со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Отмечается, что во время вынесения приговора судьи знали, что на момент предполагаемых преступлений Литовская ССР не была независимым государством. В январе 1991 года республика ещё входила в СССР. Тогда Иванов и Мель числились военнослужащими и выполняли свой профессиональный долг, действуя в рамках законодательства.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации