СК РФ: во время пожара в квартире на улице 800-летия Москвы погиб мальчик

Юлия Иванова рассказала о начале расследования обстоятельств трагедии.

Следственный комитет в российской столице рассказал о том, что во время пожара в квартире погиб несовершеннолетний. Соответствующей информацией с журналистами поделилась старший помощник руководителя СК РФ по региону Юлия Иванова. Она пояснила, что возгорания произошло в здании, расположенном по улице 800-летия Москвы. По завершению работы спасателей пострадавшее помещение начали осматривать криминалисты и следователи.

Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома. пресс-служба СК РФ по региону

Юлия Иванова уточнила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СК проводит проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК

