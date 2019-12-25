СК РФ: В Нижнем Новгороде убита семья из четырех человек

На месте трагедии работают следователи.

В Нижнем Новгороде убита семья из четырех человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии, которая произошла утром 23 марта 2022 года ( по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Тела погибших были найдены в квартире дома по улице Минина. Речь идет об останках женщины, мужчины и их двоих несовершеннолетних детей. Согласно предварительным сведениям, жертвами стали местная жительница 41 года, ее супруг в возрасте 43 лет, дети в возрасте 10 и 4 лет.

На место инцидента работает руководитель СК России по Нижегородской области, генерал-лейтенант юстиции Ахметшин, а также в квартиру направлены опытные следователи и криминалисты из регионального следственного управления, представители МВД. Ведется детальный осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

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