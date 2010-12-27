СКК подвергнется реконструкции на условиях государственно-частного партнерства

Смольный обсудил планы по реконструкции СКК "Петербургский" с руководством СКА.

Сегодня, 2 марта, в Смольном под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по вопросам реализации проекта реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский" и развития прилегающей к нему территории.

В ноябре хоккейный клуб СКА официально обратился к губернатору с предложением о реконструкции СКК и комплексном развитии прилегающей территории.

В ходе совещания рассмотрены вопросы реализации проекта в части градостроительной документации, формирования плана ("дорожной карты") реконструкции спортивно-развлекательного комплекса "Петербургский", предложения по развитию прилегающей к СКК территории. Гласит сооббщение пресс-службы

В совещании участвовал вице-президент СКА Роман Ротенберг. Он отметил, что победа сборной России на Олимпиаде станет дополнительным стимулом для повышения интереса к хоккею в стране.

Сегодня хоккейный клуб СКА — самый популярный клуб страны. Мы чувствуем поддержку Санкт-Петербурга и благодарны за нее. Действительно, сейчас невозможно удовлетворить интерес всех желающих посетить наши игры в связи с ограниченной вместимостью Ледового дворца. Уверен, наша победа на Олимпиаде станет дополнительным стимулом для повышения интереса к хоккею в стране. Роман Ротенберг

На участке 7,4 га стоит СКК "Петербургский", участок 3,4 га клуб уже получил в начале 2017 года для строительства спортивного комплекса, к ним клуб рассчитывает получить еще 6 га. Вокруг СКК будет построено несколько "спортивных объектов с размещением дополнительной социально значимой и ориентированной на широкие массы инфраструктуры", в том числе хоккейная школа.

Фото: пресс-служба Смольного