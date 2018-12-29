СКА обыграл столичное "Динамо" с результатом 3:1

Петербуржцы вырвали победу у москвичей.

Петербургский хоккейный клуб СКА обошел соперника на деловой арене. В матче против московского "Динамо" победную шайбу в ворота оппонента забросил игрок Антон Белов на 53-ой минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 3,1 в пользу хозяев - "армейцев". Команды боролись в рамках турнира КХЛ.

Добавим, что кроме Белова, на поле отличились Динар Хафизуллин, забросивший шайбу на 16-ой минуте, а также Павел Дацюк на 29-ой минуте. Москвичам удалось ответить лишь одмин раз при помощи навыков Каргалицкого.

Фото: Вконтакте/ХК СКА