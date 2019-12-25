СКА приобрел 120 планшетов для петербургских школьников

Они будут распределены между учебными учреждениями города.

Хоккейный клуб СКА присоединился к благотворительной акции "#неканикулы", объявленную Администрацией Санкт-Петербурга в целях обеспечить школьников необходимой техникой для дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Руководство клуба приобрело и передало в городской Комитет по образованию 120 планшетов, которые будут распределены между учебными учреждениями Петербурга. По словам заместителя председателя совета директоров СКА Романа Ротенберга, "учебный процесс не должен прерываться, и хотелось бы, чтобы все петербургские школьники могли продолжать занятия в новых условиях". Воспитанники школ Академии СКА также перешли на удаленное обучение.

"Всего за несколько дней на горячую линию Комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Проявили социальную ответственность и многие крупные компании, организации и общественные объединения. Мы рады видеть среди них и хоккейный клуб СКА. Совместными усилиями нам уже удалось обеспечить техникой тысячи детей. И теперь они имеют возможность учиться с использованием современных дистанционных технологий", - приводит слова председателя Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой официальный сайт СКА.

Напомним, во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта.

Фото: ska.ru