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СКА обыграл ЦСКА: Ковальчук сделал хет-трик

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В понедельник, 23 октября прошел очередной матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА в Москве. Петербургская команда выиграла со счетом 5:2.

В понедельник, 23 октября прошел очередной матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА в Москве. Команда Северной столицы выиграла со счетом 5:2. Об этом пишет "Фонтанка".

Авторами голов у СКА стали Вячеслав Войнов (32 минута), Илья Ковальчук (40, 46, 60) и Павел Дацюк (53). У ЦСКА голы забили Андрей Кузьменко (52) и Иван Телегин (55).

Это 24 победа петербуржцев в 26 матчах текущего чемпионата. Хоккейная команда с Невы лидирует в турнире, имея на своем счету 70 очков, что на 20 очков больше, чем у идущего вторым ЦСКА.

Следующий матч СКА проведет 25 октября в Чехове против "Витязя". 

Видео: Instagram/hcska

Теги: новости петербурга , новости россии , новости спорта , ска цска
Категории: Новости СПб

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