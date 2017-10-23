СКА обыграл ЦСКА: Ковальчук сделал хет-трик

В понедельник, 23 октября прошел очередной матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА в Москве. Петербургская команда выиграла со счетом 5:2.

В понедельник, 23 октября прошел очередной матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА в Москве. Команда Северной столицы выиграла со счетом 5:2. Об этом пишет "Фонтанка".



Авторами голов у СКА стали Вячеслав Войнов (32 минута), Илья Ковальчук (40, 46, 60) и Павел Дацюк (53). У ЦСКА голы забили Андрей Кузьменко (52) и Иван Телегин (55).



Это 24 победа петербуржцев в 26 матчах текущего чемпионата. Хоккейная команда с Невы лидирует в турнире, имея на своем счету 70 очков, что на 20 очков больше, чем у идущего вторым ЦСКА.



Следующий матч СКА проведет 25 октября в Чехове против "Витязя".



Видео: Instagram/hcska