СКА обыграл "Амур" со счетом 3:1

Петербургский хоккейный клуб победил хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА. Хозяевам льда не повезло уже в четвертый раз.
Шайбы противнику забили Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. Для 19-летних Галенюка и Марченко шайбы стали дебютными в КХЛ. Автором единственного гола со стороны "Амура" стал Александр Горшков.
Сил армейцам могли придать долгожданные после ряда поражений победы над "Витязем" и "Динамо". В пятницу СКА сразятся с пекинским "Куньлунь Ред Стар".
Кстати, Батанов заявил, что одну из станций петербургского метро нужно назвать в честь СКА.
Фото: Хоккейный клуб СКА / Twitter
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