  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СКА обыграл "Амур" со счетом 3:1
Сегодня, 16:37
85
himif

СКА обыграл "Амур" со счетом 3:1

0 0

Петербуржцы взяли победу на поле оппонентов.

Петербургский хоккейный клуб победил хабаровского "Амура" в  матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА. Хозяевам льда не повезло уже в четвертый раз.

Шайбы противнику забили Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. Для 19-летних Галенюка и Марченко шайбы стали дебютными в КХЛ. Автором единственного гола со стороны "Амура" стал Александр Горшков. 

Сил армейцам могли придать долгожданные после ряда поражений победы над "Витязем" и "Динамо". В пятницу СКА сразятся с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

Кстати, Батанов заявил, что одну из станций петербургского метро нужно назвать в честь СКА. 

Фото: Хоккейный клуб СКА / Twitter

Теги: амур, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии