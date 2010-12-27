СКА обыграл "Амур" со счетом 3:1

Петербуржцы взяли победу на поле оппонентов.

Петербургский хоккейный клуб победил хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА. Хозяевам льда не повезло уже в четвертый раз.

Шайбы противнику забили Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. Для 19-летних Галенюка и Марченко шайбы стали дебютными в КХЛ. Автором единственного гола со стороны "Амура" стал Александр Горшков.

Сил армейцам могли придать долгожданные после ряда поражений победы над "Витязем" и "Динамо". В пятницу СКА сразятся с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

Кстати, Батанов заявил, что одну из станций петербургского метро нужно назвать в честь СКА.

Фото: Хоккейный клуб СКА / Twitter