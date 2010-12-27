Батанов считает, что одну из станций петербургского метро нужно назвать в честь СКА

Он просит учитывать заслуги не только футболистов. но и хоккеистов.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что поддерживает идею переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Однако чиновник добавил, что следует изменить название еще для одного объекта. Он просит не забывать про достижения местного хоккейного клуба СКА.

Прекрасная идея. Я бы еще сделал станцию СКА прокомментировал спикер

Ранее на сайте Смольного появился опрос о том, следует ли менять название одной из станции метрополитена ради футбольной команды. До 21 ноября петербуржцы могут высказаться по этому поводу.

Напомним, что по словам генерального директора клуба Александра Медведева, "Новокрестовская" может стать "Зенитом" уже к лету 2020 года. До этого топонимическая комиссия города должна одобрить проект.

Ранее Piter.tv писал о том, что баскетбольный клуб "Зенит" победил после четырех поражений подряд.

Фото: Piter.tv