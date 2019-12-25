СБЕР ЕАПТЕКА в Санкт-Петербурге: открыты 11 аптек нового формата в офисах Сбера

Обслуживание клиентов в аптеках в офисах Сбера ведет дипломированный продавец-фармацевт. Кроме лекарств и витаминов, посетители офиса могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику.

СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России, представила первые результаты работы аптек нового формата в офисах Сбера в Санкт-Петербурге, который был запущен во второй половине 2021 года. Сегодня открыто 11 аптек, клиенты получили в них уже более 80 тысяч заказов (включая и интернет-заказы, и офлайн-покупки), об этом сообщили на полях Петербургского международного экономического форума.

Обслуживание клиентов в аптеках в офисах Сбера ведет дипломированный продавец-фармацевт. Кроме лекарств и витаминов, посетители офиса могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. Рецептурные и спиртосодержащие препараты отпускаются только при предъявлении клиентом выписанного рецепта, остальной ассортимент реализуется без ограничений. Самые популярные товары при покупке в новых аптеках в офисах Сбера – это хлоргексидин, цитрамон и феррогематоген.

Помощь в заботе о здоровье – наша главная задача. Мы рады, что жители Санкт-Петербурга оценили новый формат наших аптек в офисах Сбера. Это помогает сэкономить время, если необходимо получить заказ или приобрести лекарственные препараты – отделения банка расположены в популярных местах. Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ

Также всех клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ в Санкт-Петербурге доступна доставка курьером – для заказов, не содержащих рецептурные препараты. А с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ курьерская доставка бесплатна.

СБЕР ЕАПТЕКА – одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно.

Фото: Piter.tv