Появилась возможность улететь из Петербурга во Францию прямым рейсом

Из Санкт-Петербурга пустят рейсы в несколько стран. Поставить бронь на билеты можно уже сейчас.

S7 Airlines открыла продажу билетов из Санкт-Петербурга во Францию. Кроме того, петербуржцы смогут улететь прямым рейсом в Австрию и Италию. Рейсы начнут работать с 29 декабря.

С 29 декабря по 23 марта 2018 года каждую субботу можно будет отправиться в Путешествие. Рейс будет выполняться между Пулково и Лионским аэропортом имени Сент-Экзюпери. Перелеты будут осуществляться на аэробусах А319, рассчитанных на 144 места. Отправление назначено на 7.05, прибытие – на 8.35. Обратный рейс вылетит из Франции в 9.25 и приземлится в 14.55.

Компания также запустит этой зимой рейсы в Австрию – до Инсбрука. Отправить будет возможность каждую пятницу, а до Зальцбурга каждую субботу. В Италию – до Турина каждое воскресенье и до Вероны аж три раза в неделю. Стоит отметить, что забронировать билеты на все новые рейсы можно уже сейчас.