Дорогие капризы Алисы: Аэрофлот намерен подать в суд на Аршавину

Аэрофлот будет судиться с Аршавиной в связи с большими тратами компании из-за ее поведения.

Аэрофлот намерен в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту Шереметьево, с Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

Из-за неадекватного поведения и нарушения правил безопасности Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946, которые летели из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Им пришлось ожидать вылета более полутора часов. Кроме того, Аэрофлот понес дополнительные расходы. Это связано с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. Также из-за капризов Аршавиной было перерасходованно топливо, его стоимость компания также намерена взыскать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Жену Аршавина с детьми сняли с рейса из-за грязного подгузника.

Фото: Instagram / alisiaarshavina