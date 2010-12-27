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Из Петербурга в Ниццу можно будет улететь на прямом рейсе
Сегодня, 13:55
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Rybka123

Из Петербурга в Ниццу можно будет улететь на прямом рейсе

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Перевозка пассажиров будет осуществляться на регулярной основе.

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Петербурга в Ниццу. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. 

Перевозка пассажиров будет осуществляться на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Из Петербурга  на французский курорт можно будет улететь на самолетах Airbus A319 два раза в неделю – в субботу и среду. Длительность перелета составит примерно 3-4 часа. По словам представителей компании, Средиземноморское побережье Франции, является подходящим местом для отпуска или уикенда в любое время года.

Ранее мы писали, что из-за матча "Зенита" ограничат движение на нескольких улицах

Фото: pixabay.com

Теги: s7 airlines, пулково, путешествие, рейсы в ниццу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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