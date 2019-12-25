В Петербурге покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

Выставка откроется в среду, 26 августа.

Со среды, 26 августа, в Петербурге откроется выставка "Мастерство оружейников XVII–XIX вв." , на которой покажут ружье Петра I и револьвер Николая II.

Помимо этого продемонстрируют защитное вооружение стран Европы и Азии. Коллекцию представят в Военно-историческом музее артиллерии. Посетители смогут ознакомиться с оружием из стран Франции, Испании, Италии, Германии, Англии, Польши и других, а также традиционными арабскими кинжалами, саблями и мечами, ятаганами и другими средствами вооружения. .

Попасть в музей можно будет с 12:00.

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Фото: пресс-служба Западного военного округа