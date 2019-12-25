Русско-Высоцкая птицефабрика возобновит работу в июне

На Русско-Высоцкой птицефабрике в штате состоят более 300 человек. Сейчас они не работают и получают 2/3 от заработной платы.

В правительстве Ленобласти 30 мая обсуждалось возобновление работы Русско-Высоцкой птицефабрики в Ломоносовском районе. Она остановила производство в начале апреля и до сих пор находится в простое.

Власти предложили сдать площади производства в аренду комбикормовому заводу "СиБиЭс Волосово". Владельцы Русско-Высоцкой птицефабрики эту идею поддержали. Ближайшие недели уйдут на оформление документов, уже в июне предприятие начнет работу, сообщило издание 47news. Уточняется, что от момента запуска птицефабрики до получения продукции пройдёт не менее двух месяцев

На Русско-Высоцкой птицефабрике в штате состоят более 300 человек. Сейчас они не работают и получают 2/3 от заработной платы.

Причиной для остановки производства стало падение объемов производства и прибыли.

Фото: pexels