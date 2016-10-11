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Румынская телеведущая пыталась найти паука в трусах и оголилась в прямом эфире (видео)

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В сети появилось видео, на котором в Румынии телеведущая пыталась найти паука в трусах и оголилась в прямом эфире.

В сети появилось странное видео. В Румынии телеведущая оголилась во время прямого эфира. Причиной такого поступка стало предположение женщины, что в ее трусах находится паук.

На кадрах видно, как ведущая начинает паниковать и подпрыгивать на высоких каблуках, затем задирает юбку и пытается выгнать непрошеного гостя из своего белья. Женщина уходит на край сцены, чтобы меньше попадать под камеры. Один из участников передачи бросился ведущей на помощь. Выяснилось, что паука в трусах и не было, программа продолжилась дальше.  

Видео: YouTube/Viral Clips

 

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Категории: Мировые новости

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