Руководство Института культур народов и молодежи Никарагуа посетит форум объединенных культур

Эта неделя ознаменуется визитами официальных делегаций Никарагуа в Китай и Россию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сопрезидента Никарагуа Росарио Мурильо.
Одной из основных миссий делегации станет участие в престижном Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур, который пройдет с 10 по 13 сентября. Руководство Института культур народов и молодёжи Никарагуа, представленные Рамоном Родригесом и Бланкой Араус, прибудут в Россию по специальному приглашению организаторов форума.
Росарио Мурильо подчеркнула важность международной активности Никарагуа, отметив, что делегации принимают участие в форумах, затрагивающих политические, культурные и вопросы безопасности.
Ранее Татьяна Голикова раскрыла подробности о программе Петербургского форума объединенных культур.
