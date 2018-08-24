Руководство Института культур народов и молодежи Никарагуа посетит форум объединенных культур

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо подчеркнула важность международной активности страны, отметив, что делегации принимают участие в форумах, затрагивающих политические, культурные и вопросы безопасности.

Эта неделя ознаменуется визитами официальных делегаций Никарагуа в Китай и Россию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сопрезидента Никарагуа Росарио Мурильо.

Одной из основных миссий делегации станет участие в престижном Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур, который пройдет с 10 по 13 сентября. Руководство Института культур народов и молодёжи Никарагуа, представленные Рамоном Родригесом и Бланкой Араус, прибудут в Россию по специальному приглашению организаторов форума.

