Петербургский рукоборец Хаджимурат Золоев стал 14-ти кратным чемпион мира по армрестлингу

Чемпионат мира по армрестлингу проходил в городе Констанца.

Рукоборец из Петербурга Хаджимурат Золоев стал четырнадцатикратным чемпион мира по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Чемпионат мира по армрестлингу проходил в городе Констанца (Румыния). В соревнованиях приняли участие атлеты из 54 стран планеты. Петербургский рукоборец Хаджимурат Золоев завоевал золотую медаль турнира. Тренеры, подготовившие спортсмена – Андрей Политов и Маирбек Золоев.

По результатам общекомандного зачета сборная команда России по армрестлингу стала победителем чемпионата мира.

В сентябре в Выборге встретились юные дзюдоисты Северо-Западного округа.

Фото: Instagram/ khadzhimuratzoloev