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Петербургский рукоборец Хаджимурат Золоев стал 14-ти кратным чемпион мира по армрестлингу
Сегодня, 13:13
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nastya960

Петербургский рукоборец Хаджимурат Золоев стал 14-ти кратным чемпион мира по армрестлингу

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Чемпионат мира по армрестлингу проходил в городе Констанца.

Рукоборец из Петербурга Хаджимурат Золоев стал четырнадцатикратным чемпион мира по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Чемпионат мира по армрестлингу проходил в городе Констанца (Румыния). В соревнованиях приняли участие атлеты из 54 стран планеты. Петербургский рукоборец Хаджимурат Золоев завоевал золотую медаль турнира. Тренеры, подготовившие спортсмена – Андрей Политов и Маирбек Золоев.

По результатам общекомандного зачета сборная команда России по армрестлингу стала победителем чемпионата мира.

В сентябре в Выборге встретились юные дзюдоисты Северо-Западного округа.

Фото: Instagram/ khadzhimuratzoloev

 

Теги: армрестлинг, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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