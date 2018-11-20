В Купчино с 8-го этажа ребенку на голову упала снежная шапка

Врачи диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы.

Во Фрунзенском районе на 9-летнего мальчика с балкона упал неубранный снег. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 30 января около половины первого дня около дома №62/25 по Малой Балканской улице. Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи, мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По предварительно информации, снег упал с балкона 8 этажа ребенку на голову.

Фото: Piter.TV