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В Выборге на 17-летнюю девушку с крыши упала снежная глыба
Сегодня, 11:57
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Alena_Zinovieva

В Выборге на 17-летнюю девушку с крыши упала снежная глыба

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Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В Выборге разбираются в обстоятельствах травмирования 17-летней девушки, на которую с крыши упала снежная глыба. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Ленобласти.

Инцидент произошел у дома на Ленинградском шоссе. Девушка шла по тротуару, когда на нее упал снег. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. У нее диагностировали ушиб плеча. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд отказал в компенсации женщине, впавшей в депрессию после смерти кота.

Фото: pixabay.com

Теги: плохая уборка снега, упал снег
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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