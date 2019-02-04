В Выборге на 17-летнюю девушку с крыши упала снежная глыба

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В Выборге разбираются в обстоятельствах травмирования 17-летней девушки, на которую с крыши упала снежная глыба. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Ленобласти.

Инцидент произошел у дома на Ленинградском шоссе. Девушка шла по тротуару, когда на нее упал снег. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. У нее диагностировали ушиб плеча. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении.

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