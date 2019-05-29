В Петербурге суд отказал в компенсации женщине, впавшей в депрессию после смерти кота

Истица не только не получила деньги, но и сама обязана заплатить за расходы на производство судебной экспертизы.

В Петербурге суд отказал женщине, которая хотела взыскать с ветеринарной клиники 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть кота. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина объяснила, что у нее был 12-летний кот Василий. В какой-то момент его стало что-то беспокоить в ушной раковине. 30 июля 2019 года хозяйка животного обратилась за помощью к специалистам. Доктор осмотрел Василия, прочистил ему ухо, закапал лекарство и рекомендовал сдать кровь для анализа. После приема коту стало хуже. Вечером 5 августа у него начались судороги, в результате он скончался.

Тогда женщина обратилась в суд с требованием взыскать с клиники понесенные на лечение кота расходы в размере 12,5 тысяч рублей. Клиника полностью выплатила потерпевшей деньги, доктор принес извинения в письменной форме.

Спустя время женщина решила еще раз обратиться в суд. На этот раз она потребовала 20 тысяч за моральный вред, поскольку после смерти кота она впала в депрессию.

Экспертиза показала, что коту была оказана качественная и своевременная помощь. В результате суд не только отклонил иск женщины, но и взыскал с нее 30 тысяч рублей за расходы на производство судебной экспертизы.

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