Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой петербуржец, узнали в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

Из опрошенных каждый второй петербуржец назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег. Также 65% респондентов считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом шуток на работе 1 апреля 18% опрошенных.

Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Ранее стало известно, что 6 из 10 мужчин петербуржцев не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен.

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