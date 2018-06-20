В Ленинградском зоопарке объявили конкурс ко Дню смеха

Пользователей Instagram призывают выкладывать смешные снимки домашних любимцев.

Ленинградский зоопарк проводит конкурс смешных фотографий домашних животных среди горожан. Завершится мероприятие к первому апреля. Лучшие снимки войдут в календарь заведения, а также победители получат билеты в зверинец. Таким образом сотрудники учреждения агитируют население праздновать День смеха.

Ваша собака любит улыбаться? А кот спит в самых нелепых позах? Бывает, животные вытворяют что-то настолько смешное, что рука сама тянется к телефону, чтобы запечатлеть этот момент и поделиться с друзьями. Мы решили подарить билеты в зоопарк автору самой забавной фотографии рассказывают организаторы мероприятия

Отметим, что для участия в конкурсе необходимо выложить забавное изображение питомца, добавив на снимке аккаунт зоопарка. Также специалисты просят поставить лайк под постом о конкурсе и подписаться на профиль.

Фото: Piter.tv