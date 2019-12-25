  1. Главная
Роуд-шоу Петербурга показало туристский потенциал на Урале
Туристов с Урала заманили в Петербург.

Делегация туристической отрасли Санкт-Петербурга представила туристический потенциал города на Урале в рамках роуд-шоу, прошедшего в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Мероприятия организованы совместно с ведущими компаниями гостиничной и туристской сферы. 

В рамках роуд-шоу участие приняли туроператоры, представители гостиничного бизнеса, туристских судоходных компаний и авиаперевозчиков. Презентации охватывали широкий спектр туристических услуг: классические экскурсионные туры, событийные программы, профориентационные, патриотические, оздоровительные и экологические маршруты.

Отдельное внимание уделялось сезонным программам для школьников на осенние и зимние каникулы, новогодним турам и новым туристическим объектам. В мероприятиях приняли участие более 250 турагентств.

