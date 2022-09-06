Зарина Догузова не поддержала увеличение ставки до уровня в 5%.

Ростуризм выступает за сохранение льготной кредитной ставки для отелей на уровне 3-5%. Соответствующее заявление в рамках сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме сделала глава профильного ведомства Зарина Догузова. Чиновница пояснила, что денежные средства должны пойти на строительство гостиниц.

Речь идет о том, чтобы зафиксировать 5%. Мы настаиваем на том, что нужно оставить те условия, которые были изначально, - диапазон 3-5%. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Напомним, что ранее в министерстве в финансов предложили скорректировать правила льготного кредитования туристических объектов по национальному проекту. Чиновники хотят отказаться от диапазона ставок в 3-5 процентов, чтобы для всех заемщиков осталась отметка в 5%.

В Ростуризме допустили увеличение максимального кешбэка за путешествия на Дальний Восток.

Фото и видео: Восточный экономический форум