Ростехнадзор одобрил запуск первого энергоблока новой ЛАЭС-2

В Петербурге Ростехнадзор выдал лицензию для запуска нового ЛАЭС-2.

В Петербурге комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 декабря текущего года предоставила лицензию на эксплуатацию первого блока Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору. Загрузка ядерного топлива начнется уже в декабре 2017 года, об этом сообщает Росатом.

Получение лицензии Ростехнадзора говорит о готовности энергоблока к вводу в эксплуатацию. Ввод будет происходить в несколько этапов, данный процесс займет около 25 дней. В первую очередь на площадку доставят тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Далее, после входного контроля, кассеты с топливом запустят в активную зону реактора. Затем, реактор выведут на минимально контролируемый уровень мощности.

Далее последует этап энергетического пуска. Тогда специалисты проведут физические испытания и эксперименты для того, чтобы уточнить расчеты нейтронно-физических характеристик топливной загрузки. Сотрудники проверят и зафиксируют готовность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. На этапах энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации все оборудование блока будет подойдет к завершающей проверке. Она будет осуществляться при работе на эксплуатационных параметрах.

Фото: "ВК" - "ЛАЭС"