На втором энергоблоке ЛАЭС-2 устанавливают систему аварийного охлаждения

На втором энергоблоке начались работы по обеспечению безопасности в случае взрыва реактора.

На строительной площадке второго энергоблока ЛАЭС-2 установили первую емкость аварийной системы охлаждения. Всего их будет оборудовано четыре. Об этом сообщили представители пресс-службы ЛАЭС.

Каждый из объектов весит около 75 тонн и имеет объем в 60 кубических метров. Первая емкость была поставлена при помощи крана. За работами следили специалисты из реакторного цеха.

Отметим, что аварийная система будет располагаться прямо под реакторами. К началу запуска энергоблока, емкости будут заполнены раствором воды, борной кислоты, который будет находиться под давлением азота. В случае возникновения экстренной ситуации, содержимое перейдет на активную зону взорвавшегося реактора, что не даст распространиться цепной реакции.

Напомним, что в марте 2018 года рабочие сдали готовым первый энергоблок ЛАЭС-2. Второй блок станет доступен для эксплуатации к 2021 году.

