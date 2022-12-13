Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ

Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 28 января в торговом центре в городе Касимов. 44-летняя россиянка попала на камеру видеонаблюдения в коридоре женского туалета. Объектив был направлен прямо на дверь кабинки, где была только просьба не бросать мусор в туалет, а затем появилась свежая надпись.

Спустя два дня женщину задержали и составили на нее протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в 38 регионах России у подпольных оружейников изъяли более 250 стволов.

Видео: Telegram / Baza