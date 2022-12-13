В 38 регионах России у подпольных оружейников изъяли более 250 стволов

Силовики задержали 93 человека.

В 38 российских регионах у подпольных оружейников изъяли более 250 единиц оружия. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей. Силовики пояснили, что оперативные мероприятия продолжались два месяца, были задержаны 93 человека. Все работы велись в сотрудничестве с Росгвардией, МВД. Пресечена незаконная деятельность мастерских по модернизации вооружений и производству боеприпасов.

... Пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту Спецмероприятия проводились в ноябре-декабре 2022 года.

Подзреваемые были выявлены в столице, Петербурге и Севастополе, а также в Карачаево-Черкесской Республике, дагестане, карелии, Северной Осетии, Татарстане, на Алтае, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кемеровской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях.

В Крыму задержали подозреваемого в участии в террористической организации.

Фото и видео: ФСБ России