В Крыму задержали подозреваемого в участии в крымско-татарском нацбатальоне*

Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

В Крыму задержали подозреваемого в участии в "Крымско-татарский добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана" запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация). Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления ФСБ РФ. Сейчас фигурант расследования обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании на полуострове. Мужчина принимал активное участие в работе данного движения. Он мог на добровольной основе прекратить свою преступную деятельность, однако не стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением.

Установлено, что крымчанин в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана. пресс-служба ФСБ РФ по региону

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Местному жителю грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее Сотрудники ФСБ выявили и разгромили в Крыму ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: ФСБ России