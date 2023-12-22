Россиянку избили после нападения ее питбуля на пенсионерку и ее дочь

Ведется расследование по статье 112 УК РФ.

Россиянку избили после нападения ее питбуля на 63-летнюю пенсионерку и ее дочь. Инцидент произошел 27 января на территории города Братска в Иркутской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. Известно, что изначально семья пострадавшей попыталась усмирить чужое домашнее животное. Однако в результате конфликт только разгорелся.Соседи отметили, что речь идет не о первом опасном случае со зверем. В октябре 2023 года пес покусал ту самую 63-летнюю женщину, на дочь которой животное напало второй раз. В тот раз в отношении владелицы собаки сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

В настоящее время факту повторного нападения питбуля и избиения его хозяйки проводится проверка. Оперативниками назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет установить степень тяжести нанесенных телесных повреждений пострадавшей.

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Фото и видео: Telegram / BAZA