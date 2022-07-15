Пострадавший написал заявление в полицию.

Россиянин на "Жигулях" из мести сбил мотоциклиста и попал на видео. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. По данным Telegram-канала "Mash на волне", инцидент зафиксирован на территории Сакского района российского полуострова. Причиной конфликта стал тот факт, что байкер на дороге позволил себе обогнать автомобилиста.

Конфликта не было. Я его, получается, до этого обогнал по трассе. Может, ему показалось, что я быстро обогнал и возле него там прошел, наверное, быстро. мотоциклист

На кадрах зафиксировано, что автомобилист на АЗС пытается специально наехать на мотоциклиста, но с первой попытки ему не удается реализовать задуманный план. Пострадавший пытается уехать от оппонента, но в результате "Жигули" настигают его. В настоящее время мужчина написал заявление в правоохранительные органы по факту инцидента.

Подросток на велосипеде попал в реанимацию с разрывом почки после ДТП.

Фото и видео: Telegram / Mash на волне