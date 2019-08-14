Опрос: россияне тратят на продукты питания почти треть зарплаты

Всего расходы семьи составляют 66,9 тысячи рублей в месяц, на продукты уходит 21,1 тыс. рублей.

Исследовательский холдинг "Ромир" выяснил, что среднестатистическая российская семья тратит на продукты около трети зарплаты. Всего расходы семьи составляют 66,9 тысячи рублей в месяц, на продукты уходит 21,1 тыс. рублей.

В среднегодовом выражении показатель Food Index составил 31,5% от общих месячных трат. По стандартам ООН, страна, где на продукты питания уходит 60% заработной платы, считается бедной. Если этот показатель составляет 30-40% - это средний уровень жизни.

Исследования основаны на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах.

Также в России на фоне роста цен в России снизились продажи мяса.

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