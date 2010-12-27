Россияне раскупили весь запас iPhone X за три минуты предпродажи

За три минуты россияне заказали весь запас новых смартфонов от Apple.

Предпродажа iPhone X в российском магазине Apple Store закуончилась спустя три минуты после начала.

Возможность покупки открылась 27 октября в 10 утра 10 минут. Счастливчики, успевшие совершить заказы за три минуты, получат новые модели в период с 3 по 7 ноября. Для остальных срок доставки увеличится до четырех-пяти недель ожидания, т.е. они получат товар гораздо позже официального старта продаж в розничных магазинах.

Напомним, что новый смартфон от Apple будет доступен в продаже с 3 ноября. Ценник за модель с 64 ГБ памяти начинается от 80 тысяч рублей. Представители компании заявили, что в 2017 году планируют снизить количество поставок до 20 миллионов смартфонов. Такие меры связаны с техническими неполадками с функцией распознавания лиц.