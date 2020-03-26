Коллекторы заявили, что большинство заявлений о том, что человек не может заплатить из-за пандемии коронавируса - отмазки.

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса. Об этом журналистам "РБК" заявили члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В НАПКА отметили, что просрочки во время распространения инфекции пока что носят единичный характер.

По информации от специалистов отрасли, на причину о невыплатах из-за распространения коронавируса приходится менее 1% всех отказов в погашении задолженности. Подобные обращения наблюдают коллекторы и представители банков. В кредитных организациях России заметили, что на эпидемию стали ссылаться даже добросовестные клиенты. Одни из них боятся выходить из дома, другие - находятся на самоизоляции, третьи - что уже больны коронавирусом. Однако большинство подобных заявлений российскими коллекторами рассматриваются как отговорки. Ни один из должников не предоставил соответствующие доказательства, что причиной невыплат стала именно ситуация с коронавирусом.

ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 6% годовых.