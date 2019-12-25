ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 6% годовых

Это решение макрорегулятора прокомментировали опрошенные Piter.tv аналитики. В основном, они сходятся в том, что это было логичное решение. Центробанк отреагировал согласно ожиданиям рынка, и это должно стать залогом стабилизации настроений. При этом эксперты полагают: сохранение уровня ставки отражает ожидаемую краткосрочную тактику ЦБ в непростых условиях. Еще один тренд, выделяемый многими аналитиками, это рост инфляционных ожиданий.

Заявление Центробанка

Совет директоров Банка России в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. Как сообщается в пресс-релизе макрорегулятора, в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария его прогноза. И это связано с внешними условиями - распространением коронавируса и резким уменьшением цен на нефть. По мнению ЦБ, произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в 2020 году. Но весомое сдерживающее влияние на нее будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

Принятый правительством и ЦБ пакет мер, как полагает макрорегулятор, обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы учитывались при принятии решения по ключевой ставке.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова: "Это было совершенно ожидаемое решение"

"Это было совершенно ожидаемое решение, и это важно: ЦБ отреагировал согласно ожиданиям рынка, что должно стать залогом стабилизации настроений", - говорится в поступившем в Piter.tv комментарии главного экономиста "Альфа-банка" Натальи Орловой. По ее мнению, из сообщения регулятора также видно, что риски финансовой стабильности его заботят больше инфляционных рисков: последние он считает временным, а реагировать на краткосрочный фактор повышением ставок неоправданно. Также Наталья Орлова обращает внимание на то, что в сообщении ЦБ отмечается, что инфляция в этом году может превысить 4%, что выглядит очень осторожно. "Если в последующие месяцы ситуация будет развиваться оптимистично, то можно надеяться даже на дальнейшее снижение ставки", - полагает главный экономист.

Директор Департамента риск-менеджмента АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Александр Баранов: "Денежные власти других стран – ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии и другие - влили в мировую финансовую систему огромную ликвидность"

Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых вполне логично в сложившейся ситуации, сказал Piter.tv директор Департамента риск-менеджмента АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Александр Баранов. Как отметил эксперт, денежные власти (центробанки) других стран – ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии и другие - влили в мировую финансовую систему огромную ликвидность, составляющую примерно 8% мирового ВВП. Если бы этого не произошло, то события на мировых рынках развивались бы по критическому сценарию.

Это позволило российскому регулятору взять паузу, отметил Александр Баранов. Теперь, по его словам, Центробанк РФ, будет отслеживать положение на российских рынках и, конечно, действовать с учетом инфляции, которая безусловно станет расти с учетом более 20%-ной девальвации рубля в феврале-марте 2020 года . Тем не менее, в этом году Банк России может рассчитывать на то, что значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса. "Пока мы может наблюдать замедление роста мировой экономики и возросшую макроэкономическую неопределенностью", - констатировал Александр Баранов.

Директор Казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев: "Решение ЦБ существенно не повлияет на изменения условий кредитования"

"Решение ЦБ о сохранении уровня ключевой ставки существенно не повлияет на изменения условий кредитования, так как будет отражать ожидаемую краткосрочную тактику ЦБ РФ в текущих условиях", - говорится в полученном Delovoe.tv комментарии директора Казначейства банка "Санкт-Петербург" Рината Кутуева. По мнению директора, ужесточение условий кредитования произойдет исходя из существенного изменения макрофакторов. И смягчить этот эффект ЦБ РФ могло бы только снижение ключевой ставки. "Но такое решение может дополнительно подтолкнуть вверх инфляционные ожидания, которые и так выросли из-за существенного ослабления рубля. На курс ставка ЦБ РФ может оказать влияние только при ее существенном росте", - полагает Ринат Кутуев.

Шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев: "ЦБ не повелся на искушение резко поднять процентную ставку, как это было ошибочно сделано в декабре 2014 года"

ЦБ не повелся на искушение резко поднять процентную ставку, как это было ошибочно сделано в декабре 2014 года, полагает шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев. По его мнению, учтен опыт, что тот шаг лишь создал панику, при этом кредитование в экономике просто остановилось. ЦБ, как считает шеф-аналитик, сделал в целом верные выводы: на этот раз ключевая ставка хотя бы оставлена без изменения на исторически низком для России уровне в 6%.

"А упавший рубль? С этим злом надо бороться явно не процентными ставками, а продажей валюты из резервов. Со вчерашнего дня активные продажи валюты ЦБ и Минфином возобновились, а на мировых биржах начался неустойчивый (пока?) отскок наверх и по акциям, и по нефти", - говорит Петр Пушкарев.

ЦБ, по его словам, "своё дело сделал: кредитные условия хотя бы не ухудшил. И упростил байбэк, то есть самовыкуп компаниями своих бумаг на бирже".

Эксперт комитета Госдумы по финрынку Ян Арт: "Сегодня курс рубля определяется не в кабинетах ЦБ, а в залах заседаний ОПЕК"

Как полагает специалист компании XCritical, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт, в России начнется повышение процентных ставок по кредитам в любом случае, и это связано не с изменением ставки ЦБ, а с девальвацией рубля. "Полагаю, что лучшее решение в нынешних условиях - не трогать ставку. Снижение ставок в других странах само по себе усилило привлекательность рубля, но обрушение цен на нефть делает его слабым", - констатирует Ян Арт.

Поэтому, отмечает эксперт, сегодня курс рубля определяется не в кабинетах ЦБ, а в залах заседаний ОПЕК. По его мнению, можно ожидать, что в ближайшее время нефтяной спор разрешится. Кроме того, считает Ян Арт, в ближайшие дни можно ожидать восстановление фондовых рынков после "вирусного шока" и небольшое усиление спроса на нефть. "В целом полагаю, что курс рубля может укрепиться примерно на 8-10%", - заключил Ян Арт.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский: "Вряд ли в ближайший год доллар опустится ниже 70 рублей, а евро – ниже 78"

Центробанк занял самую правильную позицию на данном этапе – контролировать курс через интервенции и не дергать ставку, заявил Delovoe.tv эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом, как отмечает эксперт, кредитные ставки все равно растут, ибо банки оценивают риски кредитных дефолтов и страхуются от убытков через повышение собственных доходов.

"Несмотря на то, что ситуация в течение месяца-двух стабилизируется, клиентам банков придется привыкать к новой реальности, так как вряд ли в ближайший год доллар опустится ниже 70 рублей, а евро – ниже 78. Многое будет зависеть от развития пандемии и дальнейшей ситуации с ценами на нефть", - убежден Алексей Кричевский.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский: "Можно предположить, что ЦБ принял к сведению рекомендации правительства сохранить ставку, чтобы поддержать экономический рост".

"В отчете регулятор указал на то, что инфляция в 2020 году может превысить целевой уровень в 4%, а уже в 2021 вернуться к этой отметке. Также в отчете ЦБ было сказано, что реагировать регулятор будет на фактические данные по инфляции", - обращает внимание ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По мнению аналитика, учитывая результаты заседания, можно предположить, что "Банк России принял к сведению рекомендации правительства сохранить ставку, чтобы поддержать экономический рост". В целом, полагает он, такое решение может оценить позитивно.

Однако, считает Иван Капустянский, несмотря на то, что ЦБ РФ сохранил ставку, кредиты могут подорожать в перспективе. Это обусловлено ростом инфляции. Если она будет активно расти, банкам не выгодно будет держать ставки себе в убыток. "Как ориентир для определения роста ставок по депозитам и кредитам можно использоваться кривую доходности ОФЗ. На данный момент она сдвинулась почти на 2%. Соответственно в этом диапазоне могут вырасти ставки в коммерческих банках", - заключил ведущий аналитик.

И снова заявление ЦБ

Макрорегулятор отмечает, что в дальнейшем Банк России будет "принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте". Также будут оцениваться риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них рынков.

Как сообщало ранее Piter.tv, малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи.

Фото: vk.com/cbr_official