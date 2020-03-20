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Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

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Отсрочку нужно будет выплатить в сроки, предусмотренные договором аренды или по согласованию сторон.

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Меру приняли для устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации. Причина: распространение новой коронавирусной инфекции.

Теперь бизнес сможет отсрочить платежи по аренде госимущества. Для этого нужно будет заключить дополнительное соглашение. Росимущество должно подготовить его в течение трёх рабочих дней. 

Отсрочку нужно будет выплатить в сроки, предусмотренные договором аренды или по согласованию сторон.

Ранее мы писали, что налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры.

Теги: бизнес, мишустин, отсрочка по налогу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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