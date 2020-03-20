Отсрочку нужно будет выплатить в сроки, предусмотренные договором аренды или по согласованию сторон.

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Меру приняли для устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации. Причина: распространение новой коронавирусной инфекции.

Теперь бизнес сможет отсрочить платежи по аренде госимущества. Для этого нужно будет заключить дополнительное соглашение. Росимущество должно подготовить его в течение трёх рабочих дней.

Отсрочку нужно будет выплатить в сроки, предусмотренные договором аренды или по согласованию сторон.

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